Ertuğruloğlu, Türkiye Harp Okulları Mezuniyet Törenlerine katıldı

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01/09/2024

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Ertuğruloğlu, Türkiye Harp Okulları Mezuniyet Törenlerine katıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’de, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi’nin Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenlerine katıldı.

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Tahsin Ertuğruloğlu, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile Ankara ve İstanbul’da düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenlerinde yer aldı.

 

01/09/2024 14:15
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TAGS: Ertuğruloğlu, Türkiye Harp Okulları Mezuniyet Törenlerine katıldı
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