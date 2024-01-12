Ertuğruloğlu, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nu kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’de temaslarda bulunan, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem ve grup üyelerini kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da yer aldığı görüşmede, KKTC'nin egemen eşitliğini öngören yeni vizyonu ve milli Kıbrıs davasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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