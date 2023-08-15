Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğine atanan Rauf Alp Denktaş’ı kabul etti

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15/08/2023

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Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğine atanan Rauf Alp Denktaş’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, nezaket ziyaretinde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi olarak atanması öngörülen Rauf Alp Denktaş’ı kabul ederek görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rauf Alp Denktaş’a yeni görevinde başarılar dileyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bugüne kadar ifa ettiğiniz görevlerinizde olduğu gibi, yeni görevinizde de ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğümüz milli Kıbrıs davamızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasını hedefleyen dış politikamızı etkin bir şekilde savunacağınıza inancım tamdır” dedi.

15/08/2023 18:44
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TAGS: Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğine atanan Rauf Alp Denktaş’ı kabul etti
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