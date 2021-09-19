Ertuğruloğlu ve Çavuşoğlu görüştü…
İki bakan BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesi bir araya geldi, istişareler yaptı…
19/09/2021
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir araya gelerek görüştü.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından söz konusu buluşma ile ilgili “#BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim #KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam” diye yazdı.