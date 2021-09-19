Ertuğruloğlu ve Çavuşoğlu görüştü…

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bir araya gelerek görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından söz konusu buluşma ile ilgili “#BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim #KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam” diye yazdı.

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19/09/2021 18:32