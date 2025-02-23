Ertuğruloğlu, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutladı

Ertuğruloğlu yayımladığı kutlama mesajında, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılında istikrarla yürütülen çalışmaların KKTC’ye de güç verdini söyledi.

Ertuğruloğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da şölen havasında yapılan AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyor, parti organlarına seçilenleri de kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılında istikrarla yürütülen çalışmaların KKTC’ye de güç verdiği aşikardır. Yeni dönemde de güvencemiz anavatanla ülkemiz arasında her alandaki dayanışma ve iş birliğinin daha da ileriye götürüleceğine olan inancım tamdır.”