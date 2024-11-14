Ertuğruloğlu'ndan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, bir asırlık şanlı geçmişe sahip Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çok daha güçlü, çok daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına yürekten inandıklarını belirterek, bu uğurda azim ve kararlılıkla, yılmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC'nin 41'înci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Türklerinin destansı hürriyet mücadelesinin eseri olan devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 41. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

"Her geçen zaman daha da kökleşen, egemenliğimizin sembolü Devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, bir asırlık şanlı geçmişe sahip Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çok daha güçlü, çok daha müreffeh yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu uğurda azim ve kararlılıkla, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de daima, garantörümüz ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte milli davamızı savunmayı ve egemen eşit bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınma yolundaki mücadelemizi inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

Hürriyetimiz ve bugün sahip olduğumuz değerlerimiz uğruna hayatlarını ortaya koyan; başta Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş olmak üzere, bu kutsal mücadelede şehit düşen mücahit ile Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anar, kıymetli gazilerimize ve fedakar Kıbrıs Türk halkına şükranlarımı sunarım."