Ertuğruloğlu’ndan 29 Ekim mesajı…

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29/10/2024

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Ertuğruloğlu’ndan 29 Ekim mesajı…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere, mazlum halklara ilham olan İstiklal Savaşı’nın ardından kurulan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyorum.” dedi.

Ertuğruloğlu, yok edilmek istenen Türk Milleti’nin yenilmezliğini ve esir alınamayacağını tüm dünyaya gösteren İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah ve dava arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri saygıyla yad etti.

29/10/2024 10:35
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TAGS: Ertuğruloğlu, 29 Ekim
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