Ertuğruloğlu'ndan BRTK'nin 60. yılı mesajı...

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24/12/2023

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Ertuğruloğlu'ndan BRTK'nin 60. yılı mesajı...


 

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen 21 Aralık 1963 saldırıları devam ederken, 25 Aralık 1963’te olağanüstü koşullar ve kıt imkanlarla bir avuç Mücahit tarafından kurulan Bayrak Radyosu’nun (BRTK), 60 yıldır Kıbrıs Türkü'nün sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Ertuğruloğlu BRTK’nın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyo, yabancı dil yayınları ve dijital imkânlarla yayınlarını sürdüren BRTK’ya her zaman verdiği katkılardan dolayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum.” ifadelerine de yer verdi.

Ertuğruloğlu, mesajında şunları kaydetti:

“BRTK’nın kuruluşundan bugünlere gelmesinde emeği geçenleri Kıbrıs Türkü'nün varlık mücadelesinin ‘Bayrağını’ hep yukarıda tutanları kutluyorum, fedakâr Mücahitlerimizi saygıyla selamlıyorum, hayatta olmayanları rahmet ve minnetle anıyorum.

TRT’nin de katkıları ile yayıncılıkta yaşanan çağdaş gelişmelere uyum sağlayarak Kıbrıs Türk basınına öncü görevini sürdüren kamu yayıncımız BRTK’nın, 60. kuruluş yıl dönümünü kutlar, ‘mücahidin sesi’ misyonuyla başladığı yayıncılık görevinde, kuruluş misyonundan ödün vermeden, başarılarının devamını dilerim.”

 

24/12/2023 15:49
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TAGS: Ertuğruloğlu’ndan BRTK’nin 60. yılı mesajı...
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