Ertuğruloğlu’ndan Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesajı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında, “’Çanakkale Geçilmez’ şiarını dünyaya kabul ettiren kahraman ecdadımızın yazdığı; Türk Milletinin Diriliş Destanı Çanakkale Zaferini 108. yılında gururla yad ediyor, Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

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18/03/2023 09:04