Ertuğruloğlu'ndan önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türkü bir toplum değil, devlet sahibi bir halktır. Rumlarla bir ortaklık gerçekleşecekse, bunun egemen eşitlikten başka bir formülü yoktur" dedi.

Ertuğruloğlu, "5+1 yeni bir görüşme süreci olarak algılanmamalı. Bir görüşme ortamı olup olmadığının belirleneceği bir yerdir. Federasyon modelinin görüşülmesi söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, Maraş sürecinde de sadece Rumların değil, Osmanlı Vakıf mallarının hakkının da dikkate alınacağını kaydetti.

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11/01/2021 13:21