Ertuğruloğlu’ndan yeni yıl mesajı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, herkesin yeni yılını kutlayarak, “Kıbrıs Türk halkına, devletimize, Anavatan Türkiye ile birlikte Türk Dünyası’na ve tüm insanlığa daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek diliyorum.” dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemizde ve dünyada yüreklerimizi burkan olumsuzlukların yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz.

Yeni yılda da haklı davamızdan aldığımız güç ve Anavatan Türkiye ile güç, hedef ve gönül birliği içinde geleceğe kararlı ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk Halkı’na, devletimize, Anavatan Türkiye ile birlikte Türk Dünyası’na ve tüm insanlığa daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek diliyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum.”