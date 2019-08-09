Erühürman’dan, Akıncı-Anastasiadis görüşmesi sonrası değerlendirme

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in bugün gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Erhürman, görüşmenin, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere zeminine taşımasını temenni etti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

İçeriğe dair herhangi bir yakınlaşma olmadığı anlaşılıyor. En azından Güvenlik Konseyi’nin son kararında bir kez daha vurgulanan siyasi eşitliğin tartışma konusu olmaktan çıkarılmasına ilişkin bir adım atılması olumlu olurdu. Ancak diyaloğun başlamasının, bir sürecin ana hatlarından söz edilmesinin ve iki liderin üçlü görüşmeye evet demiş olmasının altını çizmek lazım. Dilerim bu süreç bizi siyasi eşitliğin asla tartışma konusu olmadığı, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere zeminine taşır.