ERÜLKÜ’de 267 personel tarandı

Tedbirler artarak devam ediyor ERÜLKÜ Süpermarket, düzenli olarak personel taramalarına devam ediyor.

Her gün özel sağlık kurumları aracılığı ile Random test uygulamalarına devam eden ERÜLKÜ Süpermarket, iki haftada bir de toplam 267 personeli teste tabi tutuyor. ERÜLKÜ Süpermarket yönetim kurulu, uyguladığı sağlık yönetmelikte tüm personele grip ya da başka bir enfeksiyon hastalığı olsa da idari izinli sayıyor.

Haber Kıbrıs’a özel açıklama yapan Kaan Erülkü, “Hassasiyet en üst seviyede. Personelimiz de müşterimiz de bizim için çok önemli. Aynı zamanda personelimizi dışarıdan gelen vakalardan korumak için de hassasız. Aynı zamanda müşterimiz de içeriye girdiği andan itibaren bize emanet. Hassas bir dönem. Her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bize güvenen müşterilerimize, hassasiyetle çalışan personelimize teşekkür ederim” dedi.

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28/12/2020 11:09