Erüreten: Karar verme aşamasında şeffaflık ilkesi kalktı

Gulf Bunker Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına açıklama yapan yetkili Mehmet Erüreten, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt temini ve taşınması ihalesinin sonuçları hakkında açıklama yaptı. Mehmet Erüreten, ihalenin İçkale Petrole verilmesini doğru bulmadıklarını ve hukuksal süreç başlattıklarını söyledi.

İhalenin canlı yayında yapıldığına dikkat çeken Erüreten, "Fiyatların açıklanmasından sonra, karar verme aşamasında bu şeffaflık ilkesi kalkarak, karar verme aşaması kapalı kapılar ardında yapıldı e böylelikle şeffaflık ilkelerine ters düşen bir adım atıldı."dedi. Erüreten, ihalenin İçkale'ye verilmesi ile taşımacılıkta yılda 64 milyon TL fazladan para ödeneceğini ve bu paranın Kıb-Tek aracalığı ile halktan çıkarılacağını vurguladı.

Gulf Bunker Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamannın tamamı şöyle:

269/2022 Nolu KKTC Merkezi İhale Komisyonunun açmış olduğu, Kıb-Tek 200.000 M/T (+-10%) Fuel Oil temini ve taşınması ihalesine Şirketimiz GULF BUNKER PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ katılıştır. Daha önce 209/2022 sayılı olarak çıkılan ihale bildiğiniz gibi daha önce iptal edilmiş, daha sonra 12 Eylül’de 269/2022 nolu ihale olarak tekrar yapılacağı açıklanan ihale 12 Eylül sabahı bilindiği gibi, ihaleye katılımcı olmayan bir firma tarafından rekabet kuruluna başvurunca , rekabet kurulu ihaleyi durdurmuştu. Daha sonra Merkezi İhale Komisyonu ihaleyi Perşembe günü tekrar yapmıştır. Yapılan bu ihale Açık Pazarlık usulu ile yapılacağı katılımcı firmalara bildirilmişti ve İhale 12 Eylül Perşembe günü iki aşamalı olarak yapıldı. 1. Ayakta katılımcıların teklif dosyaları önce teknik komisyon ve ihale komisyonu tarafından incelenerek ihale şartnamesindeki kriterlere uyulup uyumadığına bakılmış daha sonra ise Kıb-tek teknik komisyonu tarafından da teklifte sunulan getirilecek Fueloil’in Muhteviyatı , Fueloil’in alınacağı rafineri ile yapılan yıllık anlaşma ve bu Fueloil’in 1 yıl boyunca taşınacağı geminin teknik özellikleri incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde ihaleye katılan toplam 7 firma arasından 3 tanesi bu incelemede yetersiz bulunarak tekliflerini sunamadan elenmişlerdir:

1.GİRDAP TİCARET

2. HAYATİ ÖZOK

3.ŞANLIERİ PETROL.

Bizim şirketimizin de arasında bulunan geriye kalan 4 firmanın ihale için attıkları teklifler açılmıştır. Burada verilen 1. tekliflerde ihale kurulunun belirlemiş olduğu tavan fiyat olan 61.25 usd doların üstüne cıkanların ve de tavan fiyatın %25 altında fiyat atan katılımcı firmaların eleneceği kriteri de göz önüne alınarak ilk turda tekliflerimizi sunduk.

İlk turda atılan teklifler açıldığında katılımcı 4 firmanın teklifleri de aynen listede vermiş olduğum gibi ihale kurulu tarafından canlı yayında okunarak kayıtlara geçmiştir.

1. SİDERAL…60,88USD

2.İÇKALE…58 USD

3.SÜLEM SİSTEM..49 USD

4. GULF BUNKER PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ....45.95 USD

Bu aşamadan sonra Merkezi İhale Komisyonu Başkanı sayın Halis Üresin ihaleye 30 dakika ara vererek katılımcı 4 firmadan Pazarlık usulu adı altında acılan ihalenin 2. Ayağında , 2. Tekliflerimiz hazırlamamızı istedi. 30 dakikalık arada ise senaryo Merkezi İhale Komisyonu Başkanı sayın Halis Üresin tarafından yazılmaya başlandı..!!! Merkezi İhale Komisyonu Başkanı sayın Halis Üresin 30 dakikalık aranın başlaması ile birlikte salon dışına cıkan bizleri farklı şekilde yönlendirerek bizleri yanıltarak , (bize göre) ihaleye fesat karıştırarak suç işlemiştir. 2. Ayakta verilecek olan tekliflerde %25 kuralı aranıp aranmayacağı sorusuna Merkezi İhale Komisyonu Başkanı sayın Halis Üresin İçkale ve Sideral firmalarına arayacağını (Bu iki firmanın birinin bu yönde bize yazılı beyanı bulunmaktadır) ve %25 altına inmemeleri gerektiğini Sayın Üresin uyarış, Diğer tarafta duran bizim firmamıza ve Sülem Sistemlerine de tavan fiyatı olan 61.25 usd nin %25 altına (61,25 USD X %25 = 15,3125 USD--------61.25USD -15,3125 USD = 45,9375 USD) yani belirtilen tavan fiyatının %25 alt limiti olan 45,9375 USD’nin dealtına inebileceğimizi ve hatta niye %25 in altında fiyat attığımızı da sizden gerekceli olarak isteyeceğiz demişti sayın Üresin. Bu bilgilendirmeden sonra Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sayın Halis Üresin tarafından yanlış yönlendirilen ve ihale sonucunun açıklandığında sunulan gerekceli kararında da kamuoyunun da göreceği gibi %25 in altında teklif attığımız için elenen biz de diğer firmanın tekliflerini söyle olmuştu:

1.SÜLEM SİSTEM 19,80 USD

2. GULF BUNKER PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ…30 USD

Başkan Halis Üresin tarafından %25 in altında atılmamaması yöünde uyardığı diğer iki firma ise tekliflerini :

1. İÇKALE 45.9376 USD

2. SİDERAL… 45.94 USD

olarak atmıştır.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki açık Pazarlık usulu ile yapılan ihalelerde , açık artırma veya açık düşüş niye yapılmaktadır ; teklif veren firmalar kendi limitlerini zorlayarak ve en iyi rekabetçi fiyat vererek ihaleyi kazanmak istemesi sonucunda, ihaleyi açan kurumun bu acık Pazarlık usulünde işin yapılabileceği en minimum gercek fiyata ulaşarak , uygun fiyatla devleti zarardan kurtarmak amacı ile Açık Pazarlık usulu ile ihaller yapılnaktadır. Şayet bu ihalede 2. Ayakta yazılı olarak herkese açık , şeffaf ve eşit sekilde % 25’in altına inilemeyceği beyan edilseydi 4 firmaya da bu ihalede 61.25 USD olan tavan fiyatın %25 altı olan 45.9376 USD fiyat bandında olacaktı. Bu da acık Pazarlık ihalesinin amacına uygun olmayacaktı, çünkü burada ihalenin amacı firmaları rekabete sokarak Kurumun en avantajlı fiyatı elde etmek olmalıydı. Şayet siz bu acık pazarlık usulünü %25 ile sınırlandırırsanız siz sadece firmaları 45 dolar bandında ve de nokta sentlerle rekabete sokmuş olacak ve devlete hiç bir fayda ve kazanc saglayamaycaksınız.

2. Turda fiyatların açıklanmasından sonra da, acık ve seffaflık ilkesi ile başlanan bu ihale Canlı tv kanallarınında yayınlanmışken , karar verme aşamasında bu şeffaflık ilkesi kalkarak ,karar verme aşaması kapalı kapılar ardında yapılmıştır ve böylelikle şeffaflık ilkelerine ters düşen bir adım atmışlardır.

1 gün sonra haber kanallarında sayın başkan Halis Üresin tarafından canlı yayında açıklanan kararda ise, gecerli fiyat teklifi veren firmamız GULF BUNKER PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.’mizin teknik komite tarafından elendiğini ve 2. en düşük teklifi veren İç kale firmasına kaldığı açıklaması yapıldı . Bu aşamadan sonra firmamız gerekceli kararı alarak bizi neden eledikleri konusu üzerinde kendi ekibimiz ve avukatlarımız ile masaya yatırarak inceledik. Ekte yayınlamış olduğumuz gerkceli kararda 3 madde ile elenme nedenimiz belirtilmiştir:

1. Madde 2. Turdak fiyatımızın %25 tavan fiyatının altında kalmış olmasımış.!!! Biz burda Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sayın Halis Üresin soruyoruz madem ki % 25 kuralı devam ediyordu niye 2 firmaya yanlış bilgi vererek elenmemize neden oldunuz ???? Bunu size yaptıran hangi güç odakları olmuştur??? Ayrıca Sayın Üresin , Bizim teklifimiz ile İçkale arasaındaki fiyat farkı olan 15.9376 USD ile devletimiz ve elektrik tüketen KKTC halkı 1 yılda İçkale firmasına dolaylı yoldan fazladan 3 milyon 506 bin Dolar yani yaklaşık olarak 64,019,560 TL ödeme yapmasına vicdanınız nasıl rahat ediyor olacak ..!!!

Biz hukuksal süreci başlattığımızda da belirtmek isterim ki Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sayın Halis Üresinin bize 2.tur başlamadan %25 kriteri aranmayacak deiyerek bizi yanıltığı anda, yanımızda bulunan Cumhurbaşkanı danışmanı , Kıb-tek yönetim kurulundan üye ve diğer firma yetkilileri de her türlü ifade vererek şahitlik yapacaklarını bize yazılı ve/veya sözlü beyan etmişlerdir.

İhale kararında belirtilen 2.Maddedeki diğer iki teknik konu olan geminin demoraj belgesi ve referans belgeleri eksik oldugu hususudur. Bu iki belge ihale şartnamesinde bulunan sunulması gereken zorunlu belge listesinde bulunmadığını, ihale kararından sonra talep edilmesi halinde Belirlenmiş bir iş günü içerinde ibraz edilmesi gerektiğini , Kıbtek yönetimi karar aşamasında Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sayın Halis Üresine bildirdiklerini ve bu iki evrak yüzünden firmanın elenemeyceğini, bu evrakların daha sonra tedarik edilebileceğini beyan etmişler, ( Firmamıza da Kıb-tek yönetim kurulu üyesinin bize bu konuda yazılı ve sözlü beyan vermiştir) fakat Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sayın Halis Üresin bu konuyu yine kabul etmeyerek ihalenin İÇKALEfirmasına kalması için karar ürettirmiştir.

Bu aşamada GULF BUNKER PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak süreci bu iki günde hukukcularımızla cok hızlı olarak değerlendirerek, Pazartesi günü tarafımıza Merkez İhale Komisyonu tarafından yazılı olarak gerekceli kararın ibrazı ile birlikte , hukuksal mücadelemizi başlatacağımızı, rekabet kuruluna itiraz dilekcemizi vererek bu ihale için de ara emri alınması için mahkemeye başvuracağımız belirtmek isterim. Pazartesi akşam üstü de hukukcularımız ve diğer katılımcı firmalar ile bir basın toplantısı yaparak süreci kamuoyu ile paylaşmak niyetindeyiz.

Saygılarımızla,

Mehmet ERÜRETEN

GULF BUNKER PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.

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17/09/2022 10:10