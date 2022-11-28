Eryaman, adaylık başvurusunu yaptı

Lefkoşa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryaman, 25 Aralık’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Eryaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,

“28 Kasım saat 9.43 itibariyle resmi başvurumuzu yaptık ve Lefkoşa halkımızın hizmetine talip olduk. 17 yıla varan şehircilik ve belediyecilik tecrübemiz ile bizim için makamın sadece araç, hizmetin amaç olacağı hedefiyle ve bilinciyle yola çıktık. Artık durmak yok, Tüm Lefkoşa halkımızın ve Lefkoşamıza gönül verenlerin desteği ile kazanacağımıza inancımız tamdır. Bu büyük görev ve sorumluluğun arefesinde yanımda olan ve desteğini esirgemeyen ailem, arkadaşlarım olmak üzere tüm Lefkoşa, Hamitköy ve Haspolat halkına teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

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28/11/2022 20:19