Eryaman: Bağımsız oluşum, bu yolda siyaset için değil hizmet için olduğumun göstergesidir

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29/11/2022

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Eryaman: Bağımsız oluşum, bu yolda siyaset için değil hizmet için olduğumun göstergesidir

Lefkoşa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bağımsız oluşum, bu yolda siyaset için değil hizmet için olduğumun göstergesidir” ifadesine yer verdi.

İşte o paylaşım şöyle:

 “Ben bugün ofisimde mühendis olarak otururken LTB'ye başkan olayım demedim, Lefkoşa Türk Belediyesine yıllarımı verdim. Lefkoşalı'ya daha çağdaş hizmet verebilmek için bağımsız olarak yola çıktım. Bağımsız oluşum, bu yolda siyaset için değil hizmet için olduğumun göstergesidir.”

29/11/2022 20:40
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TAGS: Eryaman: Bağımsız oluşum, bu yolda siyaset için değil hizmet için olduğumun göstergesidir
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