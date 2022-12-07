Eryaman: Belediyenin sahip olduğu 30 dönümlük arazi üzerine altyapı yatırımı yapacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bağımsız başkan adayı Hüseyin Eryaman, sosyal medya hesabından “Küçük Esnaf Sanayi Sitesi Projesi” başlıklı bir paylaşımda bulundu.

“Üretim yapan, üretim yapmak isteyip ülkemizde kök salmak isteyen gençlerimize yönelik sanayi sitesi projesini tasarladık” ifadelerine yer veren Eryaman, “Küçük Esnaf Sanayi Sitesi Projesi sanayi bölgesinde kurulacak şekilde hazırlanmıştır. Belediyenin sahip olduğu 30 dönümlük arazi üzerine önce altyapı yatırımı yapacağız.” dedi.

İşte o paylaşım şöyle:

“Küçük Esnaf Sanayi Sitesi Projesi

Üretim yapan, üretim yapmak isteyip ülkemizde kök salmak isteyen gençlerimize yönelik sanayi sitesi projesini tasarladık. Küçük Esnaf Sanayi Sitesi Projesi sanayi bölgesinde kurulacak şekilde hazırlanmıştır. Belediyenin sahip olduğu 30 dönümlük arazi üzerine önce altyapı yatırımı yapacağız. Projenin birinci etabında kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, telefon hatları ile kaldırım ve yol çalışmaları tamamlanacak. 2 yıl sürmesi planlanan projenin toplam bedelini gerçekleştirmek için 8-10 milyon liralık bir bütçeye ihtiyaç duymaktayız.

Projenin ikinci etabında ilgili esnaf odaları ve paydaşlar ile işbirliği içerisinde üst yapı çalışmalarını yapacağız. Atölyelerin yer aldığı blokların yapılması planlanan projede 80-100 gencin düşük kira ücretleri ile bu imkanlara ulaşması sağlanacaktır. Aynı zamanda Lefkoşa Türk Belediyesine gelir dönüşü sağlayan projemizi gerek Avrupa Birliği fonları, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi programları ile fonlamayı düşünüyoruz.”

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07/12/2022 21:01