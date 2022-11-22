İnşaat Yüksek Mühendisi, LTB Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryaman, Çağdaş Müzik Derneğin’i ziyaret etti, müzikle dolu keyifli bir buluşma gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eryaman, “Bu ziyaret ile birlikte kültür ve sanat etkinliklerine gereken değerin verilmediğini, etkinlik yapacakları bir konser salonlarının olmadığını öğrenmek bizi fazlasıyla üzdü.” ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım

“Çağdaş Müzik Derneğinde değerli başkan Sayın Ersin Tünay ve dernek üyelerimiz ile birlikte müzikle dolu keyifli bir buluşma gerçekleştirdik.

Bu ziyaret ile birlikte kültür ve sanat etkinliklerine gereken değerin verilmediğini, etkinlik yapacakları bir konser salonlarının olmadığını öğrenmek bizi fazlasıyla üzdü. Bir kez daha anladık ki sorunların en doğru çözümü yerinde tespit, doğru işbirliği ve etkin projeler oluşturmaktan geçmektedir.”

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22/11/2022 19:33