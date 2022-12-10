Eryaman: Haspolat ve Hamitköy’ün alt yapı sorununu 4 yıl içerisinde bitireceğiz

Lefkoşa Türk Belediyesi Bağımsız Başkan adayı, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Eryaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Biz, Lefkoşa, Haspolat ve Hamitköy’ün alt yapı sorununu 4 yıl içerisinde bitireceğimizi söylüyoruz, bitireceğiz” dedi.

“Hamitköy ve Haspolat’da yolu olmayan hatta toprak yollara mahkum edilmiş mahalleler var.” ifadelerine yer veren Eryaman’ın paylaşımı şöyle:

“Yolların, sokakların, kaldırımların bu şekilde olmasının, yağmur suyu drenaj sistemlerinin tamamlanamamasının sebebi rastlantısal değildir, yönetimseldir. Nitelikli iş gücünüzü kaybederseniz sonuç almakta ve proje üretmekte sıkıntı yaşarsınız. Altyapı noktasında biz bu duruma liderlik edeceğimizi söylüyoruz. Altyapı konuları bizim en iyi bildiğimiz iştir. Bildiğimiz iştir derken söz olarak değil, yıllardır altyapı ihaleleri için hazırladığımız teknik şartnamelerimiz ile sahada yürüttüğümüz kontrol çalışmalarımız ile milyonlarca liralık işlere attığımız imzalarımız ile aktif çalıştığımız iştir. Yeri geldi biz bu işlerin içerisinde gece yarılarına kadar, yeri geldi sabahın ilk şafağında yer aldık. Asfalt ve altyapı işlerini yaptım derseniz çizmelerinizi giyip o asfaltın üzerine basmanız gerekir.

Biz, Lefkoşa, Haspolat ve Hamitköy’ün alt yapı sorununu 4 yıl içerisinde bitireceğimizi söylüyoruz, bitireceğiz.

Hamitköy ve Haspolat’a gidip baktığınızda oraların yıllardır ihmal edilmiş olduğunu görüyorsunuz. Hamitköy ve Haspolat’da yolu olmayan hatta toprak yollara mahkum edilmiş mahalleler var. Bütünlüklü çözüm projelerimizi gerçekleştirirken Lefkoşa, Hamitköy ve Haspolat olarak ayırmayacağız. Biz nitelikli projelerimize öncelik sıraları vererek en acil noktalardan başlayacak şekilde sorunlu olan yerleri çözüme kavuşturacağız. Hamitköy ve Haspolat’ın alt yapısal olarak bekleme şansı yoktur.”

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10/12/2022 19:00