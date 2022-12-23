Eryaman: Lefkoşa’nın aydınlık geleceği için sandıklarda buluşalım

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığına bağımsız aday olan Hüseyin Eryaman, “25 Aralık Pazar günü demokratik iradenin yansıması, yepyeni şehircilik anlayışına sahip Lefkoşa’nın aydınlık geleceği için sandıklarda buluşalım.” dedi.

Eryaman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Değerli Lefkoşa halkı, Lefkoşa’ya gönül vermiş dostlarım;

Büyük değişim ve hizmete ulaşmak için son saatler. Sizlere eşit, adaletli, sistemli ve zamanında hizmetin ulaşacağı inancıyla, denetlenebilir bir şehrin oluşması amacıyla bu yola çıktım. 25 Pazar günü bana görev vermeniz halinde hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla, 17 yılın deneyimi, profesyonel bakış açısı ve saha tecrübelerimizi kullanarak tüm enerjimle sizlere hizmet edeceğimden hiç kuşkunuz olmasın.

Asfalt ve altyapı konularını Lefkoşa ve bağlı bulunan bölgelerimizde yaşayan halkımızın gündeminden çıkarmak, Lefkoşa sınırları içinde kalan tüm bölgelerimizi etkileyen derelerin taşkın risk haritalarını oluşturarak ıslahını gerçekleştirmek ve rekreasyon alanlarını oluşturarak yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlamak öncelikli görevim olacaktır.

Yapay göletler ile güzelleştirilen, doğal yeşil alanların olduğu, şehrin içinde şehir stresinden uzaklaşabileceğiniz dinlenme alanları ve yürüyüş yolları içeren yeşil kuşaklar yaratmak, trafiğin düzenlenmesi ve ciddi sorunların bertaraf edilmesi ile ilgili mühendislik ilkelerine dayalı fikir ve deneyimlerimizi projelere dönüştürmek bütün Lefkoşa’nın pozitif ve sosyal şehircilik ruhunu yaşaması olmazsa olmaz görevlerimizin devamını oluşturacaktır.

Bu projelerle şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına akıllı kavşak, katlı kavşak ve toplu taşımayı cazip hale getirecek uygulamaları hayata geçireceğiz.

Başkentin fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı için ayakları yere basan güçlü projelerimizin, öncelikli düşünülmüş ve planlanmış çeşitli finansman kaynakları ve hibe programlarının Lefkoşa için kullanıldığı yepyeni bir dönem olacak.

25 Aralık Pazar günü demokratik iradenin yansıması, yepyeni şehircilik anlayışına sahip Lefkoşa’nın aydınlık geleceği için sandıklarda buluşalım.”

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23/12/2022 20:03