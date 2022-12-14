LTB bağımsız başkan adayı Eryaman, ziyaretlerini sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Bağımsız Başkan Adayı Hüseyin Eryaman, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTTB) ziyaret etti.

Ziyaretleriyle ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eryaman, “Bugünkü ziyaretimiz özellikle pandemi döneminde olağan üstü çabaları ve ülkemize olan destekleriyle gurur duyduğumuz Kıbrıs Türk Tabipler Birliğiydi. Ana gündemimizi gelecek dönemde yepyeni belediyecilik anlayışıyla oluşturacağımız projelerimiz ve Tabipler birliğimiz ile farklı bir soluk getirmek istediğimiz işbirliği düşüncemiz oluşturdu. Ayrıca yaşlılarımıza yönelik projelerimizin detaylarını Tabipler birliğimizin kıymetli üyeleri ile paylaştık ve olumlu desteklerini yanımızda hissettik. Daha güçlü, daha yakın işbirlikleri içinde olma ortak dileğini paylaşmaktan mutluluk duyduk. Kendilerine yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eryaman, dün akşam da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’na ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eryaman, açıklamasında “Değerli KTAMS yönetim kurulu üyeleri tarafından özenle ağırlandık. Lefkoşa Belediyesi ve yeni dönem belediyecilik anlayışımız hakkında etraflıca konuştuk, görüşlerimizi paylaştık. Kıymetli üyelerimize projelerimizi anlattık ve sendikal hayata bakış açımızı aktardık. Bize göstermiş oldukları ilgi ve misafirperverliğe çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

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14/12/2022 21:38