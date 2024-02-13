Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Telefonla NTV yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamadığını arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı. Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Öte yandan toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi.

Telefonla NTV yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini ve 8-10 dönümlük toprak kütlesinin100 dönümlük alana yayıldığını aktardı.

Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazayı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VALİ AYDOĞDU'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

BAKAN BAYRAKTAR BAE'DEN ERZİNCAN'A GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çalışmaları yakından koordine etmek için yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğini açıkladı.

Bayraktar sosyal medya hsabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazası sonrası 9 maden işçimize ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturduğumuz kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim."

"AKAN MALZEMENİN FIRAT NEHRİ'NE ULAŞMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

HEYELAN YIĞIN LİÇ ALANINDA YAŞANDI

İliç merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan altın madenindeki toprak kayması saat 14.30 sıralarında yaşandı.

Toprak kayması, geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında meydana geldi.

Olayı görenler, ihbarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toprak kayması nedeniyle olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildiğini açıkladı.

SAYIM YAPILDI, 9 İŞÇİDEN HABER ALINAMADI

Toprak kaymasının ardından maden sahasında bir sayım yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sayımın sonucunda 9 işçiden haber alınamadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, haber alınamayan işçileri bulmak için 400 personelle çalışma başlatıldığını söyledi.

Yerlikaya ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

VALİ AYDOĞDU'DAN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde olduğunu söyledi.

Doğru bilgiler için vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesini isteyen Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyorlar. Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak."