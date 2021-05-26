Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

ads ads ads ads
26/05/2021

ads
ads
ads
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

"BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Otlukbeli ilçesindeki depremin ardından jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Bu araştırmaların sürdüğünü anlatan Makas, "Otlukbeli ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok. AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor" ifadesini kullandı.

26/05/2021 09:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Erzincan, deprem, türkiye
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.