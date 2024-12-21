Erzurum Valisi Çiftçi, çığ düşmesi sonucu milli sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
21/12/2024

Erzurum Valisi Çiftçi, çığ düşmesi sonucu milli sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Erzurum Valisi Çiftçi, çığ düşmesi
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.