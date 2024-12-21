Erzurum Valisi Çiftçi, çığ düşmesi sonucu milli sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı
YAYIN TARİHİ:
21/12/2024
Türkiye Cumhuriyeti Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.
YAYIN TARİHİ: