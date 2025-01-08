Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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08/01/2025

Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Deprem, türkiye, haber, kıbrıs
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