HABER KIBRIS

Erzurum'da ayı dehşeti!

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe köyünde ayının saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

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21/06/2018

Erzurum'da ayı dehşeti!
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Edinilen bilgiye göre, Arıbahçe köyünde arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu (40) ayının saldırısına uğradı. Kayalıklardan düştüğü belirtilen Yunus Tosunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şahıs helikopterle bölgeden alınarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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TAGS: ERZURUM, ayı, Saldırı
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