Erzurum'da çığ düşmesi sonucu vefat eden judocunun cenazesi Kocaeli'ye gönderilecek

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21/12/2024

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu vefat eden judocunun cenazesi Kocaeli'ye gönderilecek

Türkiye'nin Erzurum ilinde bulunan Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu vefat eden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli'ye gönderilecek.

Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yaralanan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane morgundan alınan Yazgan'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cenazenin, akşam saatlerinde hava yoluyla Yazgan'ın ailesinin yaşadığı Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.

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