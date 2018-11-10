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Erzurum'da korkutan deprem

ERZURUM’da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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10/11/2018

Erzurum'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Erzurum’un Aziziye ilçesi olarak saptadığı deprem, 18.01’de meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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TAGS: Erzurum, korkutan deprem, haber, kıbrıs
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