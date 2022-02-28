Erzurumsporlu Aykut Demir, ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetti!

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor'un kaptanı Aykut Demir'in Ankaragücü maçı öncesi tüm takımın giydiği ''savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymemesi sosyal medyada olay oldu.

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28/02/2022

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Erzurumsporlu Aykut Demir, ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetti!

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Maçın skorundan çok yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu.

''SAVAŞA HAYIR'' YAZILI TİŞÖRTÜ GİYMEDİ

Zorlu karşılaşma öncesi maçın hemen başında düzenlenen seremonide Aykut Demir'in ''savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymemesi dikkatlerden kaçmadı. Tüm takımın giydiği ve Rusya'ya tepkisini koyduğu tişörtü giymeyen Aykut Demir, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TARAFTARLAR DA DESTEK VERDİ

Erzurumsporlu taraftarlar da seremonide Ukrayna'ya destek vermek için alkışta bulundu. Mücadeleden konuk ekip Ankaragücü 1-0 galip ayrıldı.

28/02/2022 12:36
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TAGS: Erzurumspor
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