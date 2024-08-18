Eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi

Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17-18 Ağustos 2024 tarihleri, 22:00-03:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 764 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 88’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 34’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si aracın ışık kurallarına uymamak olmak üzere toplam 358 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, bir gece kulübünün işletme izni kurallarına uymadığı tespit edilerek işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 755 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 115’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 1’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 7’si aracın ışık kurallarına uymamak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 249 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 795 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 23’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 79 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

Kullanımındaki araçta yapılan aramada, adına tescilsiz bir adet hava tabancası, tabancaya ait 4 adet gaz tüpü, 3 adet gazlı tabanca kovanı, 1 adet nişangah ve toplam 250 adet hava tabancası mermisini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf ettiği tespit tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır. İşyeri kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 35 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1350 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 38’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 271 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 54 araç ise trafikten men edilmiştir.

YANGIN

1. 17.08.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Kozanköy’de yol kenarında meydana gelen yangın sonucu, Mahir DEMİRBEY’e ait yaklaşık 7 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, anızlar, 3 adet zeytin, 5 andız ve 1 incir ağaçları ile 250 metre uzunluğundaki sulama hortumu yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 17.08.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Pamuklu’da ağıllar bölgesinde meydana yangın sonucu, Hüseyin KÖKSAL’a ait ağıl içerisinde muhafaza edilen toplam 600 adet kare balya ve 1,5 römork saman yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 17.08.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de Konukoğlu Sokak’ta, Murat EKMEKÇİ’nin kalmakta olduğu apartman dairesinin mutfağı içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki çamaşır makinesinin fişinin takılı olduğu priz çoğaltıcısının yüklenip ısınarak kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iki adet çamaşır makinesi, muhtelif elektrik kabloları ve aksamları, ahşap dolap ve muhtelif mutfak malzemeleri yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise buzdolabı kısmen yanmış ve evin tüm duvarları ise islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 17.08.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Alsancak’ta Şehit Raşit Osman Sokak üzerinde bulunan bir site önünde, park halinde bulunan Salih KORKMAZ(E-27)’ın kullanımındaki VP 758 plakalı kamyon aracın tekerinin su lastiği üzerinde durduğu gerekçesiyle, Murad HASAN(E-20) mal sahibinden izinsiz olarak bahse konu aracı başka bir yere park etmeye çalıştığı sırada, dikkatsizliği sonucu siteyi çevreleyen duvara ve bir şahsa ait alüminyum balkon korkuluğuna çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında Murad HASAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 17.08.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Güzelyurt’da Şehit Arif Ruso Sokak üzerinde, Kadir Ezel CEYLAN (E-8) kullanımındaki bisiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, 18 numaralı ikametgah önlerine geldiğinde, bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yere düşmüştür. Kaza sonusu yaralanan Kadir Ezel CEYLAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde kafatasında çatlak nedeniyle yapılan müdahalenin ardından, Beyin Cerrahisi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.