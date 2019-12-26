Esad’dan, Doğu Akdeniz hamlesi

Türkiye'nin Akdeniz'de petrol arama çalışmaları devam ederken Şam rejiminden yeni bir hamle geldi. Suriye rejiminin başı Esad'ın danışmanı, Rus şirketle ilk defa petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarına start verildiğini söyledi.

Esad rejiminden Doğu Akdeniz hamlesi. Suriye rejiminin başı Esad'in danışmanı Buseyna Şaban, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz yataklarında sondaj çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

"SURİYE'DEN BİR İLK"

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan Şaban, "Bunu ilk kez söylüyorum, Suriye, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarını başlattı" dedi. Şaban, Suriye yönetiminin bu sürece hazırlık çalışmalarını birkaç yıl önce başlattığını kaydetti.

TÜRKİYE'NİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Bakanlık, "Varsa bulacağız" mottosuyla hareket eden, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de aramaların devam ettiğini belirtti.

26/12/2019 13:06