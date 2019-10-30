'Esaretten Özgürlüğe' isimli oyun Lefkoşa'da sahnelendi

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Tiyatro AŞHK’ın yazdığı, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı himayelerinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümüne özel olarak Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından organize edilen gösterime Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile bakanlık yetkilileri ve sanatseverler katıldı.

1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi şarkılarla, türkülerle, marşlarla, cepheden mektuplarla, şiirlerle ve Nutuk’tan anlarla sahneye taşıyan Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını sahneye taşıdı.

Gösterimin sonunda tüm konuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olarak marşlara eşlik etti.

30/10/2019 13:03