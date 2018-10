Eşcinsel çift, aynı çocuğa beraber hamile kaldı!

Ashleigh and Bliss Coulter çifti şimdi 5 aylık olan oğulları Stetson ile çok mutlu ancak bu onlar için kolay bir süreç olmadı. Normalde lezbiyen çiftlerden yalnızca biri biyolojik olarak hamileliği yaşayabiliyor. 'İki taraflı Zahmetsiz Tüp Bebek' (Effortless Reciprocal In Vitro Fertilization' ya da kısa adıyla 'ER-IVF' denilen bir yöntem sayesinde her iki kadın da döllenme sonrası oğullarını fiziksel olarak bedenlerinde taşımış oldu.

Normal olarak bir donörden alınan spermlerle kadınlardan biri hamile kalıyor ve süreç diğer eşin herhangi bir katkısı olmadan tamamlanıyor ve bu kişi doğan çocuğu aslında sadece evlat edinmiş oluyor.

Bu olayda eşlerden Bliss kendi biyolojik çocuğunun olmasını isteyen ancak hamile kalmak istemeyen taraf. Ancak aynı zamanda bir kadın olarak çocuk ile anne arasındaki bu fiziksel bağın kurulmasına da önem veriyor.

Doğum uzmanı Doktor Kathy Doody'nin fikri bu duruma çare arayan çiftin ilgisini çekti ve 2016 yılında konsültasyonlar başladı. Yöntemin nasıl işleyeceği gün gün belirlenerek çift hamilelik ve doğuma hazırlandı.

Bliss'in döllenen yumurtası inkübasyon yani ilk oluşum ve hücre bölünmesi dönemini laboratuvardaki kuluçka bölümü yerine Bliss'in vücudunda gerçekleştirdi ve Bliss'in vücudu döllenmiş yumurta için doğal bir kuluçka makinesi görevi gördü. Yumurta burada tam 5 gün kaldı. Embriyo Bliss'in içinde oluştuktan sonra ondan alındı ve donduruldu. Bu sırada Ashleigh'e hormon terapisi yapıldı ve hazır olduğunda da embriyo ona transfer edildi.