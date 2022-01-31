Eşcinsel penguenler Elma ve Lima çocuk sahibi oldu

ABD’de bir hayvanat bahçesinde yaşayan Elma ve Lima adlı iki eşcinsel penguen, yuvalarına konulan yumurtanın başarılı bir şekilde çatlamasını sağladı. Yetkililer, yavrunun sağlıklı olduğunu ve çift tarafından bakılmaya devam ettiğini söyledi.

ABD’nin New York kentine yer alan Rosamond Gifford Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan eşçinsel bir penguen çift çocuk sahibi oldu.

ÖNCE YAPAY YUMURTA İLE TEST EDİLDİLER

Elmer ve Lima adlı iki erkek Humboldt pengueninin geçen çiftleşme mevsiminde bir araya geldiği ve sonbaharda birlikte bir yuva kurdu açıklandı. Yetkililer, birbirine oldukça olan penguenlerin bir yavruyu büyütüp büyütemeyeceğini görmek için önce yapay bir yumurta ile test yaptıklarını açıkladı.

Bazı penguenler, yumurtanın üzerinde oturmak yerine ya yanlarında tutuyorlar ve yumurtayı sıcak tutmak için birbirleriyle savaşıyorlar. Ancek, yumurtayı kuluçkaya yatıran Elmer ve Lima’da bu durum gözlenmedi.

“YUMURTA BAKIMININ HER ALANINDA ÖRNEK TEŞKİL ETTİLER”

Hayvanat Bahçesi Müdürü Ted Fox, “Elmer ve Lima yumurta bakımının her alanında örnek teşkil ediyorlardı” dedi.

Bununla birlikte, çift testi geçtikten sonra hayvanat bahçesi yetkilileri, sahte yumurtayı, döllenmiş yumurtalarını kırma geçmişi olan bir çift penguenden gelen gerçek bir yumurtayla değiştirdi.

227 GRAM AĞIRLIĞINDA

Hayvanat bahçesi, geçen hafta eşcinsel çiftin sahiplediği yumurtanın çatladığını ve sağlıklı bir yavrunun dünyaya geldiğini duyurdu. İlk sağlık kontrolünde henüz isim konulmayan yavrunun 227 gram ağırlığında olduğu belirtildi.

Yavrunun Elmer ve Lima tarafından bakılmaya devam ettiğini belrten Fox, “Bu görevi iyi bir şekilde gerçekleştirirlerse, gelecekte yeni yavruları olacak . Elmer ve Lima’nın çocuk yetiştirmedeki başarısı, hayvanat bahçemizin her yaştan ve her kökenden insanın hayvanlarla ilişki kurmasına yardımcı olmak için paylaşabileceği bir hikaye daha” dedi.

Öte yandan,Güney Amerika’nın Pasifik kıyılarına özgü olan Humboldt penguenleri, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’ne göre savunmasız olarak listeleniyor. Rosamond Gifford Hayvanat Bahçesi, 2005 yılında Penguin Coast sergisinin açılışı ile Humboldt penguenleri için “Türlerin Hayatta Kalma Planı”na katıldı.

ABD Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ndeki diğer hayvanat bahçelerinden ve akvaryumlardan alınan 18 penguan kendi kolonisini kurdu ve hemen ertesi yıl civciv üretmeye başladı. Hayvanat bahçesinde o zamandan beri 55’ten fazla penguen civciv yumurtadan çıktı.

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31/01/2022 14:11