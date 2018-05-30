Escobar, sevgilisiyle gözaltında!

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Sosyal medyada 'Escobar' adını kullanan Yusuf V'nin elebaşılığını yaptığı çete, İstanbul'da 2 çağrı merkezi kurdu. Banka bilgileri ele geçirilen 10 bin kişi çağrı merkezlerinden banka görevlisi rolünde aranıldı. Banka bilgileri kullanılarak hesaplardan çekilen 2 milyon TL çetenin hesaplarına aktarıldı. Çete elebaşı Yusuf V'nin vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğü ve KKTC'ye giderek kumar ve eğlencede paraları yediği belirlendi.

Bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından paraların çekildiğini belirterek polise başvurdu. Başvurular üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de araştırma başlattı. Yapılan araştırmaya göre çetenin elebaşılığını sosyal medyada 'Escobar' adını kullanan Yusuf V. yapıyordu.

Yusuf V., Beyoğlu'nda iki ofis kiralayarak çağrı merkezi kurdu. Daha önceden temin ettiği 10 bin kişinin banka bilgileri üzerinden bu kişiler çağrı merkezindeki kişiler tarafından arandı. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan çete üyeleri, internet bankacılığı üzerinden vatandaşlara ait cep bank, karekod gibi yöntemlerle para transferlerini gerçekleştirdi. Çete üyelerinin hesaplarına aktarılan paralar çete üyeleri tarafından ATM'lerden çekildi. Çekilen paralar çete elebaşı Yusuf V'ye teslim edildi. Yusuf V., paraların bir kısmını da çağrı merkezi çalışanları ve paraları ATM'lerden çeken kişilere verdi.

Yapılan tespitlerin ardından operasyon başlatıldı. Siber Şube ekipleri, Beyoğlu, Kağıthane, Çekmeköy ve Sancaktepe'deki adresleri basıldı.

Çete elebaşı Yusuf V, çağrı merkezi çalışanı sevgilisi Yasemin T., Alican A., Ezgi Ü., Ayşegül S. ve Cansu Ö. gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 5 bilgisayar, 13 cep telefonu, 10 sim kart, sabit disk, aranılar kişilerin telefon ve diğer bilgilerinin bulunduğu not defterleri, ajandalar ile faturalar ve sözleşmeler ele geçti.

2 milyon TL'lik vurgun yapan çete elebaşı Yusuf V'nin lüks bir yaşam sürdüğü ve vurgun paralarını KKTC'ye giderek kumar ve eğlencede harcadığı belirtildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı, Cansu Ö., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.