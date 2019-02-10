Esed rejimi İdlib'e saldırmaya devam ediyor!
Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
10/02/2019
Esad rejimi ve İran destekli gruplar Suriye'nin İdlib kırsalındaki Han Şeyhun bölgesine topçu saldırısı düzenledi.
İdlib kırsalındaki Han Şeyhun ve farklı bölgelerine atılan yaklaşık 30 top mermisi nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaştığı, cesetleri çıkardığı ve saldırı nedeniyle kapatılan yolları açtığı belirtildi.