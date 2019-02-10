Esed rejimi İdlib'e saldırmaya devam ediyor!

Esad rejimi ve İran destekli gruplar Suriye'nin İdlib kırsalındaki Han Şeyhun bölgesine topçu saldırısı düzenledi.

İdlib kırsalındaki Han Şeyhun ve farklı bölgelerine atılan yaklaşık 30 top mermisi nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaştığı, cesetleri çıkardığı ve saldırı nedeniyle kapatılan yolları açtığı belirtildi.