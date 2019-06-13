Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü

Rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenledikleri hava ve kara saldırıları sonucunda 4 sivil yaşamını yitirdi.

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist milislerden oluşan rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenledikleri hava ve kara saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki İdlib'in Han Şeyhun ilçesine Amiriyye ve Muka köylerine, Hama'nın Kefer Zita ilçesine kara ve hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Muka köyüne sabah saatlerinde düzenlenen kara saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Son 4 günde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik kara ve hava saldırılarında 32 sivil hayatını kaybetmiş oldu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.