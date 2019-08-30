Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de bir beldeyi ele geçirdi

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayarak İdlib'de bir beldeyi daha ele geçirdi.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, Han Şeyhun ilçesinin doğusunda bir beldeyi ele geçirerek ilerleme çabasını sürdürüyor.

Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusundaki yerleşimlere ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırmaya devam ediyor.

Han Şeyhun ilçesini 22 Ağustos'ta kontrolüne alan rejim, ilçenin doğusundan ilerlemeye devam ediyor.

Han Şeyhun'un doğusundaki Temaniye beldesinin kuzeyindeki Hüveyn köyünden ilerleyen rejim, Gabbar Tepesini, stratejik öneme sahip Seyyid Tepesini, Um Celal çiftliğini el geçirerek dün gün içinde beldeyi sardı.

Rejim, dün gece saatlerinde yaşanan yoğun çatışmaların ardından Temaniye beldesini kontrolüne aldı.