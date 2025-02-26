‘’Eşek katliamı’’ zanlılarına ikişer gün tutukluluk

Dipkarpaz’da 16 yabani eşeğin öldürülmesiyle ilgili tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan 4 zanlıya ikişer gün tutukluluk verildi.

Zanlılar; Durmuş Durmuş, Umut Durmuş, Turan Kalın ve Evren Dağ bugün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlılara, “patlayıcı madde tasarrufu”, “kanunsuz ateşli silah bulundurmak” ve “hayvanlara zarar verme” suçlamaları getirildi.

Olayın tahkikat memuru Polis Memuru Rıfat Akçabel mahkemede verdiği ifadede, şubat ayı içerisinde Dipkarpaz’da kuzey sahilinde çöplük bölgesinde maki alan içerisinde meçhul şahıslar tarafından kanunsuz olarak taşınan av tüfeği türü ateşli silahlar ile 16 yaban eşeğinin çeşitli yerlerinden vurularak, öldürüldüğünü ifade etti.

Akçabel, 16 Şubat’ta, öldürülen eşeklerin Taşkent Doğa Parkı gönüllüleri tarafından bulunarak olayın polise bildirildiğini, eşeklere yapılan otopside av tüfeğiyle öldürüldüklerinin tespit edildiğini, bölgede yapılan aramada 12’lik av fişeklerine ait kesik kartuşlar bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti.

Akçabel, bölgede geniş çaplı yapılan detaylı aramada, olayda kullanılan fişeklerin geri kalan kısımları olan dip ve sap kısımlarının bulunamadığını belirtti.

Akçabel 25 Şubat’ta sürdürülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Dipkarpaz köyünde sakin toplam 14 kişinin evinde yapılan arama neticesinde zanlı 1 Durmuş Durmuş‘un evinde, zanlı 2 olan oğlu Umut Durmuş’nun tasarrufunda olayda kullanılan fişeklerle uyumlu olduğu görülen kesik fişek tespit edildiğini kaydetti.

Akçabel, zanlı 3 Turan Kalın’ın evinde yapılan aramada, adına kayıtlı iki adet av tüfeğinden birisinin namlu kısmının olmadığının belirlendiğini, zanlının izahat veremediğini, zanlı 4 Evren Dağ’ın adına kayıtlı iki av tüfeği olmasına rağmen birini ibraz edemediğini söyledi.

Tahkikat memuru tahkikatın devam ettiğini, tutuklanması muhtemel kişiler ve aranan emareler olduğunu beyan ederek, zanlıların ikişer gün tutuklu kalması gerektiğini ifade etti.

Tahkikat memurunun ifadesi doğrultusunda iddia makamının ikişer gün tutukluluk talebine ilk üç zanlının avukatı itiraz etti.

Talebin ve itirazın değerlendirilmesi için duruşmaya yaklaşık bir buçuk saat ara verildi.

Aranın ardından mahkeme, iddia makamının talebini yerinde bularak ve kamu yararını da gözeterek, zanlıların ikişer gün tutuklu kalmasına emir verdi.