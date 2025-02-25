Eşeklerin öldürülmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı!

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25/02/2025

Eşeklerin öldürülmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı!

Dipkarpaz’da eşeklerin katledilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 2025 yılı Şubat ayı içerisinde Dipkarpaz’da, köyün kuzeyinde bulunan çöplük mevkiindeki makilik alanda, meçhul şahıs/lar tarafından  av tüfeği ile  toplam 16 yaban eşeğinin vurularak öldürülmesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmalar çerçevesinde, tasarruflarında olayda kullanılan fişenklerle benzerlik gösteren kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği bulunan D.D. (E-54) ve U.D.(E-27), adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı olmadığı tespit edilen T.K. (E-39) ile adına kayıtlı silahı polise ibraz edemeyen E.D. (E-41) tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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TAGS: Eşeklerin öldürülmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı!
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