Esendağlı: 24 Aralık’ta karar açıklanabilir

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında, ara karar açıklandı. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 24 Aralık 2024 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Duruşmayı takip eden Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, duruşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Esendağlı, sabah oturumunda mahkemenin savcıya söz verdiğini belirterek, savcının davayla ilgili mütalaasını sunduğunu aktardı.

Esendağlı, savcının mütalaasında son bilirkişi raporunu esas aldığını ifade ederek, sanıklara ciddi kusurlar atfedildiğini ancak savcının suçlara ilişkin hukuki nitelemeyi "bilinçli taksir" seviyesinde tuttuğuna dikkat çekti.

Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olabileceği yönünde bir ihtimalin gündeme geldiğini belirten Esendağlı, “Mahkemede, 24 Aralık tarihinde karar açıklanabileceğine ilişkin bir değerlendirme yapıldı” dedi.

Karakaya: İsias davası bir emsal dava olmalı

Duruşma sonrası açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise , adalet arayışlarının yalnızca 72 kişinin hayatını kaybettiği bu davayla sınırlı olmadığını vurguladı. Karakaya, “İsias davası bir emsal olmalı ve tüm suçlular olası kastla yargılanarak cezalandırılmalıdır” dedi.

Aileler olarak sadece kaybettikleri çocukları, sevdikleri için değil, gelecekte benzer trajedilerin yaşanmaması adına da mücadele verdiklerini belirten Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

“Mücadelemiz, usulsüzlük ve sorumsuzlukla inşa edilen binalar yüzünden kimsenin sevdiklerini kaybetmemesi için. Bugün sunulan mütalaa bizi yolumuzdan döndüremez. 24 Aralık’ta yine buradayız.”