Esendağlı: Bilirkişi raporu 26 Nisan’a yetişirse İsias Davası farklı bir boyut kazanabilir

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, BRT Canlı yayınında Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı.

İsias Davası’nda son gelişmelerle ilgili Esendağlı, önemli bir bilgi paylaştı.

Esendağlı, “ Gazi Üniversitesi’nde bilir kişi raporu hazırlanmaya başladı. 26 Nisan’da yapılacak duruşmaya yetişirse, dava çok farklı bir boyut kazanır. Bilirkişi raporu, dava sonucu açısından hayli önemli” dedi. Zor bir çoğrafyada, emsalsiz bir süreç götürmeye çalıştıklarını belirten Esendağlı, dava için bütünsel hareket etmenin, devletin tüm unsurlarıyla Adıyaman’da olmasının sürece önemli bir kazanım kattığını ifade etti. Esendağlı, 26 Nisan’daki duruşmada ileriki bir tarihe erteleme de olabileceğini söyledi.

Avukat Akan Kürşat Davası ile ilgili olarak da Esendağlı, ortada bir suç unsuru olmadığını yineledi. Esendağlı, Akan Kürşat davasında Kıbrıs Türk Siyasetinin gerekli katkıyı koymadığını ifade ederek, “ Bu konuda ilk günden hükümetin, Cumhurbaşkanlığının, muhalefetin, Türkiye Cumhuriyeti makamlarının girişimlerini yeterli ve doyurucu bulmadık” diye konuştu.