Esendağlı: Davamız kritik bir aşamadadır
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20/12/2024
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte konuşan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias Otel davasının kritik bir aşamada olduğunu söyledi.
2 yıldır adalet için büyük bir mücadele verildiğini belirten Esendağlı, “Davamız sonuçlanma aşamasında kritik bir aşamadadır. 2 günlük yoğun ve stresli bir duruşma programı bizi bekliyor. Neticenin vicdanları rahatlatacak bir sonuç olması için mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.
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