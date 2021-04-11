Esendağlı: Harekete geçmek için çok az zaman kaldı…

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, erken genel seçim tarihi belirlemek veya Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda bir değişlik yapmak konusunda harekete geçilmezse, 1 milletvekilini seçmek için Haziran ayında ara seçim yapılmak zorunda olunduğunu söyledi.

Bu zamanda ülkenin böyle bir seçime götürülmesinin gereksizden de öte günah olduğunu savunan Esendağlı “Bu konuda harekete geçmek için de çok az zaman kaldı” uyarısında bulundu.

Hasan Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

Dikkat! Köprüden önceki son çıkış

Siyasi irade, ivedi olarak erken genel seçim tarihi belirlemek veya Seçim ve Halkoylaması Yasası'nda bir değişlik yapmak konusunda harekete geçmezse; cumhurbaşkanından boşalan tek milletvekilliği için Haziran ayında ara seçim yapılmak zorundadır. Seçim takvimi, oy kullanma gününden 60 gün önce başlar. Yani seçim takviminin çalışmasına günler kaldı. Seçim takviminin başlamasıyla çok sayıda kamu görevlisi seçim hazırlıkları için çalışmaya başlayacak.

İşin özü, eğer bu konudaki hareketsizlik devam ederse; Haziran ayında yaklaşık 750 sandık kurulup ülkedeki bütün seçmenler sadece 1 milletvekili seçmek için sandığa çağrılacak.

Salgın bir yanda, kamu maliyesinin tükenmişliği diğer yanda. Bu zamanda göz göre göre ülkenin tek seçim bölgesi olarak böyle bir seçime götürülmesi, gereksizden de öte günahtır. Bu konuda harekete geçmek için de çok az zaman kaldı.

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11/04/2021 12:25