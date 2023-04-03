Esendağlı: Kamu görevlisini cezai anlamda şahsen sorumlu kılacak

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, KKTC'de devlet kurumlarında bilgi ve belgeye erişim hakkının engellendiğini vurgulayarak "Bilgi Edinme Hakkı Yasası tahtında, başvuru sahibinin bilgi veya belge edinmesini ihmalen veya kasten engelleyen kamu personeli, görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma suçu işlemiş olur ve Ceza Yasasının bu suçla ilgili kuralları uyarınca cezalandırılır." ifadelerini kullandı.

Hasan Esendağlı'nın paylaşımı şöyle:

"KKTC Anayasası, İyi İdare Yasası ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası hükümleri ile güvence altına alınan yurttaşların bilgiye ve belgeye erişim hakkı, kanaatimce KKTC devlet kurumlarınca bilinçli bir şekilde akamete uğratılmaktadır.

Gerek Barolar Birliği Başkanı gerekse Avukat sıfatımla söyleyebilirim ki, devlet veya kamu kurumlarına yapılan yazılı müracaatlara yasaya uygun şekilde cevap verme oranları çok diptedir. Bunun kasıtlı ve/veya bilinçli bir tutum olduğunu gözlemlediğimi de belirtmeliyim.

Sorunun temelde devlet kurumlarının demokrasi, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık ilkelerini özümseyememiş olduğuna şüphe yoktur.

Ancak buradan çok önemli bir konuyu dile getirmek de görevimdir. Bilgi Edinme Hakkı Yasası tahtında, başvuru sahibinin bilgi veya belge edinmesini ihmalen veya kasten engelleyen kamu personeli, görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma suçu işlemiş olur ve Ceza Yasasının bu suçla ilgili kuralları uyarınca cezalandırılır.

Yani Yasa, bilgi veya belge talebine cevap vermeyen veya yasaya aykırı olarak olumsuz cevap veren kamu görevlisini cezai anlamda şahsen sorumlu kılmaktadır.

Bu yazdıklarımın kamu görevlileri tarafından, ciddi bir uyarı olarak dikkate alınmasını rica ederim. Keyfi ve yasaya aykırı bir şekilde cevapsız bırakılan bilgi ve belge talepleri, sizi şahsi anlamda cezai bir yaptırımla karşı karşıya bırakabilir. Dolayısı ile size amirleriniz veya üstleriniz tarafından bu yönde verilen talimatı yerine getirmemeniz, hem hakkınız hem de görevinizdir. Tabi ki, aynı uyarı her seviyeden atanmış yöneticiler için de geçerlidir. Aksi halde, aleyhinize yapılacak polis şikayeti, hakkınızda ciddi bir mağduriyet yaratabilecektir."

Bu habere tepkiniz:



03/04/2023 12:06