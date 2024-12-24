Esendağlı: ''Mahkemenin tutumunu ve sürecin gidişatını hep birlikte göreceğiz''

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkeme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, duruşmaların planlanan şekilde ilerlediğini ve mahkemenin karar için atacağı adımları yakından izlediklerini belirtti.

Esendağlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçen duruşmayı bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Mahkeme, iki gün programlayarak bu duruşmanın karar duruşması olabileceğini belirtmişti. Bugün üçte müşteki avukatlarının beyanlarıyla başlayacak, ardından sanık ve sanık avukatlarının beyanları dinlenecek şekilde bir planlama yapıldı. Süreç ilerledikçe beyanların içeriğini ve mahkemenin tutumunu hep birlikte göreceğiz.”

Savcıların mütalaalarının mahkeme için bağlayıcı olmadığını vurgulayan Esendağlı, mahkemenin hukuki süreçlere uygun olarak prosedürleri tamamlayıp tamamlamayacağının önemli bir soru işareti olduğunu ifade etti:

“Savcıların mütalaası mahkeme açısından bağlayıcı değil. Ancak mahkemenin olası kararını şekillendirecek birtakım prosedürler var. Bu prosedürlerin tamamlanıp tamamlanmadığını da hep birlikte göreceğiz. Bir sürpriz olup olmayacağını ilerleyen saatlerde daha net anlayabiliriz.”

Esendağlı, mahkemeden adaletin gereğini yerine getirecek bir karar beklediklerini sözlerine ekledi.