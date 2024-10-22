Esendağlı: ''Mahkemenin verdiği karar öngörümüze uygun''

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22/10/2024

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Esendağlı: ''Mahkemenin verdiği karar öngörümüze uygun''

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemenin verdiği kararlarının öngörülerine uygun çıktığını söyledi. Esendağlı, mahkeme heyetinin bilirkişi raporunun bir hafta on gün içinde mahkeme dosyasına gireceğini  ifade ettiğini belirterek, sanık avukatlarının ısrarlı şekilde talep ettikleri tahliye kararı çıkarılmasının ise reddedildiğini vurguladı. Esendağlı, İzmir 9 Eylül üniversitesi’nin  bilirkişi raporlarının dosyaya girmesiyle artık esasa ilişkin duruşmaya geçileceğini kaydetti. 

22/10/2024 15:27
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TAGS: hasan esendağlı
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