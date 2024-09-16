Esendağlı: Rum Kesimindeki Tutuklamalar Endişe Verici, Kıbrıslı Türkler Hedefte

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 2024-2025 adli yılı açılış konuşmasında, Kıbrıs Rum kesiminde tutuklanan Kıbrıslı Türkler ile ilgili gelişmeleri endişe verici bulduğunu açıkladı. Esendağlı, Rum Yüksek Mahkemesi'nin, mülkiyet davaları üzerinden Kıbrıslı Türk iş insanlarını ve vatandaşlarını cezai yaptırımlarla hedef aldığını belirtti. Bu durumun uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı olduğunu vurgulayan Esendağlı, KKTC devletinin ve kurumlarının bu haksız uygulamalara karşı uluslararası toplumu bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, adil bir yargılama sürecinin mümkün görünmediğini ifade eden Esendağlı, bu durumun Kıbrıslı Türkler için ciddi bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

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