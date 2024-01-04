Esendağlı: Sanık avukatları bile ağlayarak salonu terk etti

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, bugün mahkemede yaşanan olayları Haber Kıbrıs'a değerlendirdi. Esendağlı, ailelerin bugün kendilerini mahkemede ifade ettiklerini ve hatta sanık avukatlarının bile ağlayarak salonu terk ettiğini belirtti.

Ailelerin mahkemede çok dirençli olduklarını vurgulayan Esendağlı, sanıkların online bağlanmalarına da değinerek, bu durumun yüzyüze yapılan sorgunun etkisini azaltabileceğini ancak genel olarak davanın seyrinde büyük bir handikap oluşturmayacağını düşündüğünü ifade etti.