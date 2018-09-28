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Esendağlı: Takipçisi olacağız

Ahmet Sarıkılıç’ın Boğaz Karakolu’nda hayatını kaybetmesinin ardından birçok avukat konunun üzerine gideceğini belirtti

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28/09/2018

Esendağlı: Takipçisi olacağız

Ahmet Sarıkılıç’ın Boğaz Karakolu’nda hayatını kaybetmesinin ardından birçok avukat konunun üzerine gideceğini belirtti. Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı konu ile ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden olayın takipçisi olacaklarını kaydetti. Esendağlı “Canı devlete teslim edilmiş bir insanın canı gidiyorsa, orada durmak lazım. Takipçisi olacağız. Bu kadar kolay olmamalı” dedi.

 

 

 

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TAGS: Esendağlı: Takipçisi olacağız, hbaer, kıbrıs,
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